Lucro da Rhodia caiu 4,8% em 2000 A companhia química francesa Rhodia S/A informou em Paris que seu lucro líquido caiu 4,8% no ano passado, para 216 mi de euros, por causa de uma forte queda nos custos das matérias-primas. O lucro ficou, no entanto, na ponta alta das estimativas do mercado. A receita da Rhodia cresceu 34% para 7,42 bi de euros, de 5,53 bi de euros em 1999, e o lucro operacional cresceu 21% para 496 milhões de euros. Numa base pro forma, o crescimento da receita foi de 6,1%. Cerca de 18% do crescimento da receita foi atribuído à compra pela Rhodia da companhia norte-americana Albright & Wilson, enquanto 9% foi procedente dos efeitos do câmbio. Apesar do desempenho do ano passado, a Rhodia confirmou sua meta para 2003. A companhia quer dobrar o lucro líquido de 1999 para 454 mi de euros em 2003 e atingir crescimento das vendas de 2% acima do crescimento do PIB. A Rhodia informou que, até agora, atingiu reduções de custos de 183 mi de euros como parte de seu programa de três anos, iniciado em 1999 e que prevê cortes de custos de 270 mi de euros. As informações são da agência Dow Jones.