Lucro da Sabesp cai 58,4%, chegando a R$ 331,8 milhões no segundo trimestre do ano

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) registrou lucro líquido de R$ 331,8 milhões no segundo trimestre do ano, queda de 58,4% frente ao mesmo período de 2016.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado entre abril e junho deste ano ficou em R$ 1,065 bilhão, queda de 4,6% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada ficou em 30,5%, ante 32,5% há um ano.

O Ebitda ajustado corresponde ao lucro líquido antes das despesas de depreciação e amortização, do Imposto de Renda e Contribuição Social, do resultado financeiro e de outras receitas e despesas operacionais, líquidas.

O resultado operacional (Ebit) ajustado, por sua vez, ficou em R$ 747,41 milhões no segundo trimestre, recuo de 9,2% ante o verificado no mesmo intervalo de 2016. O Ebit ajustado corresponde ao lucro antes das outras receitas e despesas operacionais, líquidas, do resultado financeiro e do Imposto de Renda e Contribuição Social.

A receita operacional líquida da Sabesp entre abril e junho ficou em R$ 3,494 bilhões, alta de 1,6% na comparação anual.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 281,2 milhões, ante valor positivo de R$ 372,7 milhões contabilizado no segundo trimestre do ano passado.