Lucro da Sadia sobe 143% no 1o semestre para R$205 mi O lucro da Sadia, maior processadora de aves e suínos do Brasil, subiu 143 por cento no acumulado do primeiro semestre do ano, atingindo 205,5 milhões de reais, informou a empresa nesta quinta-feira. Em igual período de 2006, a empresa havia lucrado 84,5 milhões de reais, quando seu desempenho era afetado pelos problemas com a gripe aviária em países consumidores. No segundo trimestre de 2007, o lucro líquido da empresa cresceu para 109,3 milhões de reais, ante 17,5 milhões de reais no mesmo período do ano passado. "O segundo trimestre do ano continuou marcado pelo crescimento do volume comercializado tanto no mercado externo quanto no Brasil, estimulado principalmente pela retomada da demanda por aves e pelo aumento sustentado nas vendas de produtos industrializados", informou a empresa em comunicado. Segundo a Sadia, houve um "enfraquecimento dos temores globais em relação à gripe aviária, e o resultado foi o aumento da demanda externa por carne de aves e, consequentemente, o crescimento de 40,2 por cento na receita deste tipo de proteína animal". A Sadia registrou ainda um aumento na participação dos industrializados no volume total no mercado interno, que passou de 73,5 por cento no segundo trimestre de 2006 para 82,6 por cento no trimestre encerrado em junho deste ano. A empresa informou ainda que o trimestre foi marcado por uma valorização do real frente ao dólar de 9,4 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior. "Apesar deste cenário, nossa receita de exportações cresceu 45 por cento no trimestre e os preços dos embarques aumentaram, em média, 16,9 por cento." A receita líquida da empresa nos primeiros seis meses do ano atingiu 3,91 bilhões de reais, ante 3,04 bilhões no primeiro semestre de 2006. No ano passado, além da aviária, a empresa também sofreu com o embargo russo aos suínos, reflexo de problemas com febre aftosa no Brasil. Em comunicado, a Sadia informou ainda que está finalizando os investimentos na unidade produtiva na Rússia, que estará pronta para iniciar a produção de industrializados de aves, suínos e bovinos a partir do final deste ano. A Rússia é a principal importadora individual de carnes do Brasil. As ações da Sadia na Bovespa fecharam com baixa de 6,26 por cento nesta quinta-feira, em dia de queda geral no mercado acionário, enquanto o índice registrou queda de 3,76 por cento. (Por Marcelo Teixeira e Roberto Samora)