Lucro da Samsung cresce 5,2% no 2º trimestre

A Samsung registrou no segundo trimestre do ano um lucro líquido de 1,276 bilhão de euros, 5,2% a mais do que no mesmo período do ano anterior, informou a companhia nesta sexta-feira, 24.

A recuperação da demanda por telefones celulares e por televisores de telas de LCD são os motivos que, para a Samsung, explicam seu lucro entre abril e junho deste ano, frente a 1,215 bilhão de euros no mesmo trimestre de 2008.

Os resultados anunciados hoje pela empresa - responsável por 20% das exportações da Coreia do Sul - são melhores do que as previsões que estimavam o lucro líquido trimestral em 963 milhões de euros.

Os últimos dados contrastam com os registrados entre janeiro e março passados, quando o lucro líquido da companhia sofreu contração de 72% por causa da queda de demanda e dos preços, ambos relacionados à crise econômica.

O lucro por operações da gigante sul-coreana foi de 601 milhões de euros no segundo trimestre, frente a 1,073 bilhões de euros do mesmo trimestre do ano passado.

As vendas de Samsung cresceram 15,9% no segundo trimestre de 2009 frente aos mesmos meses do ano passado, até 11,936 bilhões de euros.

Segundo analistas consultados pela agência sul-coreana "Yonhap", se espera que a companhia mantenha esta tendência de alta para o resto do ano devido aos indícios de recuperação da demanda global por chips de memória.