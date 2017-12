Lucro da Sony cai 98% para US$ 9,3 milhões no trimestre O lucro da Sony informou deu um mergulho segundo trimestre do ano, afetado pela demanda enfraquecida e pela acirrada competição no setor de eletrônicos, assim como pelos retornos fracos de seus jogos e filmes. Nesse período, a Sony registrou lucro de 1,1 bilhão de ienes (US$ 9,3 milhões), com uma queda de 98% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, a gigante de eletrônicos e entretenimento, reiterou seus prognósticos para o ano, anunciados em abril, sinalizando que está fazendo progressos na melhora das suas condições. O lucro operacional do grupo caiu 68%, para 16,67 bilhões de ienes. O lucro operacional é o resultado das vendas menos as despesas com fabricação, venda e custos administrativos. O faturamento da companhia recuou 6,9%, de 1,722 trilhão de ienes para 1,604 trilhão de ienes. O vice-presidente e diretor financeiro da Sony, Takao Yuhara, afirmou que os resultados trimestrais vieram levemente acima das estimativas originais da companhia.