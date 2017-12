Lucro da Sony Ericsson aumenta 90% no segundo trimestre O consórcio de telefonia sueco-japonês Sony Ericsson aumentou seu lucro líquido em 90% no segundo trimestre do ano, ao passar de 75 milhões a 143 milhões de euros, informou nesta quinta-feira a companhia. O lucro antes de impostos passou de 87 milhões para 211 milhões de euros, um aumento de 130%. O faturamento cresceu 41% e chegou a 2,27 bilhões de euros. O preço médio de venda dos celulares do grupo caiu dos 149 euros do primeiro trimestre aos 145 euros do segundo, o que a companhia atribui ao aumento das vendas dos modelos mais baratos. O presidente do consórcio, Miles Flint, ressaltou que estes resultados deixam a Sony Ericsson "muito bem posicionada" e que a companhia está ganhando terreno dos seus rivais em todos os mercados, especialmente no Japão e na América Latina, embora reconheça que existe uma "forte luta" entre as empresas. O grupo calcula que durante 2006 serão vendidos 950 milhões de celulares no mundo todo, o que representa um aumento do 6% respeito a sua última previsão.