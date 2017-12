Lucro da Souza Cruz cai 26,48%, para R$ 494 mi A Souza Cruz fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 494 mi pela legislação societária, contra R$ 672 mi em 99. A queda foi de 26,48%. O lucro por ação foi de R$ 1,62. A empresa também divulga o lucro com correção integral, que ficou em R$ 418,3 mi em 2000. A receita líquida somou R$ 2,037 bi, ante R$ 1,814 bi, um aumento de 12,29%. O resultado operacional ficou em R$ 456,9 mi, uma queda de 10,79% em relação a 99. Dividendos - A empresa vai destinar R$ 259,4 mi para pagamentos de dividendos. Desse total, R$ 187,8 mi serão referentes ao resultado de 2000 e R$ 71,6 mi de lucros acumulados. Os investimentos da empresa totalizaram R$ 73,7 mi no ano passado, sendo aplicados na modernização do parque industrial e na melhoria de seus sistemas e processos fabris e administrativos. Isso inclui a nova fábrica de cigarros em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que está prevista para terminar no primeiro semestre de 2002.