Lucro da TAM cai 45,1% em 2005 A TAM registrou lucro líquido de R$ 187,4 milhões em 2005. Em relação ao resultado do ano anterior, que ficou em R$ 341,1 milhões, trata-se de uma queda de 45,1%. Segundo informa a empresa, a queda no lucro se deve, "primordialmente", à alteração da modalidade de arrendamento de suas aeronaves, de mercantil financeiro para operacional simples, o que aumentou o resultado de 2004 em R$ 233 milhões. No mesmo período de comparação, a receita líquida da companhia subiu 25,7% para R$ 5,648 bilhões. Receita líquida é o montante que a empresa efetivamente recebe pelas vendas de seus produtos, ou seja, o faturamento (receita bruta) diminuído dos impostos diretos, como ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins. Já o lucro bruto da aérea - diferença entre a Receita Líquida e o Custo dos Produtos Vendidos - teve alta de 22,5% para R$ 1,851 bilhão. O lucro operacional - resultado apenas da atividade primária da empresa - registrou incremento de 54%, para R$ 303,5 milhões. O resultado não operacional da companhia que foi R$ 300,126 milhões positivos em 2004 ficou negativo em R$ 8,046 milhões no ano passado. Em 31 de dezembro de 2005, o patrimônio líquido da TAM era de R$ 760 milhões.