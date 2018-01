Lucro da TAM cresce 197% e soma R$ 555,9 mi em 2006 A companhia aérea TAM registrou lucro líquido consolidado de R$ 555,9 milhões no ano passado, o que representou um aumento de 196,7% em relação ao lucro de 2005. A receita líquida totalizou R$ 7,344 bilhões, com aumento de 30%. O lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações, e sem incluir o arrendamento de aviões, foi de R$ 1,817 bilhão em 2006. O lucro bruto da TAM passou de R$ 1,851 bilhão, em 2005, para R$ 2,613 bilhões no ano passado, apresentando crescimento de 41,16%. O lucro operacional avançou 171,8% e totalizou R$ 825,231 milhões. Segundo a empresa, o resultado financeiro líquido melhorou em 51,2%, atingindo despesa líquida de R$ 45,2 milhões, contra despesa de R$ 92,6 milhões de 2005.