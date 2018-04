Lucro da Telefónica cai 6,1% no trimestre, mas supera previsão

A Telefónica informou nesta quinta-feira, 30, que seu lucro líquido caiu 6,1% no segundo trimestre, em meio à desaceleração em alguns de seus mercados europeus e vendas de ativos no ano passado que afetam a comparação com 2008.

A maior empresa de telecomunicações europeia em capitalização de mercado - que no Brasil controla a operadora Telefônica e divide o controle da Vivo com a Portugal Telecom - obteve lucro de 1,93 bilhão de euros (US$ 2,71 bilhões) no segundo trimestre, menor que os 2,06 bilhões de euros apurados em igual intervalo do ano passado, segundo a agência Dow Jones.

Analistas esperavam lucro líquido de 1,82 bilhão de euros. Às 8h09 (de Brasília), as ações da Telefónica subiam 0,3% em Madri. No segundo trimestre do ano passado, a Telefónica registrou um ganho de 114 milhões de euros com a venda da operadora de rádio Airwave e de 257 milhões de euros com a venda de participação na Sogecable.

A empresa reafirmou sua meta para 2009 de aumento de 1% a 3% no lucro operacional antes de depreciação e amortização (Oibda, na sigla em inglês), e de crescimento na receita. A Telefónica não divulgou uma meta para 2010, mas havia prometido um crescimento de receita anual de 5% a 8% no período de 2006 a 2010 e havia dito que o crescimento anual do Oibda ficaria entre 7% e 11% no período.

O Oibda caiu 2,8% no segundo trimestre para 5,59 bilhões de euros (US$ 7,86 bilhões), enquanto a receita total diminuiu 2,6%, para 13,89 bilhões de euros (US$ 19,53 bilhões).

Em maio, a Telefónica disse que estava reduzindo despesas e gastos de capital em resposta aos fracos mercados europeus e para preservar fluxo de caixa e honrar os compromissos de dividendos. As despesas operacionais diminuíram 6,6% no segundo trimestre, para 8,47 bilhões de euros.

A Telefónica também tem sido forçada a diminuir as tarifas cobradas à medida que a competição aumenta e os consumidores buscam alternativas mais baratas para serviços de Internet e telefonia móvel.

A receita na Espanha diminuiu 6,9% no segundo trimestre, para 4,84 bilhões de euros (US$ 6,80 bilhões), prejudicada pela desaceleração na telefonia móvel e na Internet de alta velocidade, por concorrentes de baixo custo e pela regulação mais acirrada. Na Europa, onde a Telefónica opera sobre a marca O2 fora da Espanha, a receita caiu 5,9%, para 3,33 bilhões de euros (US$ 4,68 bilhões).

A América Latina continua sendo um mercado forte para a empresa e a receita na região aumentou 3,6%, para 5,57 bilhões de euros (US$ 7,83 bilhões). Os clientes da Telefónica na América Latina cresceram 8,7%, para 160,7 milhões.

No final de junho, a Telefónica possuía 242,2 milhões de clientes no mundo.