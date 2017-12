Lucro da Telefónica Móviles cresce 12,8% no semestre A Telefónica Móviles informou nesta quarta-feira que obteve um lucro líquido atribuído de 1,046 bilhão de euros (US$ 1,32 bilhão) no primeiro semestre, um aumento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A companhia detalhou que o volume de negócios cresceu 13,3%, para 8,793 bilhões de euros (US$ 11,097 bilhões). O resultado, segundo a operadora, favoreceu uma melhora de 12,4% no lucro operacional antes da depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), que chegou a 2,899 bilhões de euros (US$ 3,658 bilhões). O destaque foi a evolução do Ebitda das operadoras latino-americanas, que aumentou 43,6%, e já representa a terça parte da verba global do grupo.