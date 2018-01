Lucro da Telemar cresce 254% A Telemar registrou lucro de R$ 751 milhões em 2004, resultado 254% superior ao ganho de R$ 212,7 milhões obtido em 2003. Com o resultado, a empresa pagará um dividendo de R$ 2,58 aos acionistas. A receita operacional líquida subiu 13% para R$ 15,841 bilhões. A operadora informou que a dívida no final do ano passado chegava a R$ 12,014 bilhões, sendo 70% em moeda estrangeira. Pela primeira vez, a Telemar disse que a Oi, empresa de celular do grupo, pode dar lucro entre o final deste ano e o início de 2006. A Oi fechou 2004 com um prejuízo de R$ 488,6 milhões, desempenho melhor do que o resultado negativo de R$ 840,2 milhões em 2003. O diretor de Relações com Investidores da operadora, Marcos Grodetzky, informou hoje que está adiada por cerca de três meses a estréia da Contax, empresa de call center do grupo, nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York. Inicialmente, a meta era lançar o papel em março.