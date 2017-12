Lucro da Telemar cresce 48% em 2005 A Telemar encerrou 2005 com lucro líquido de R$ 1,114 bilhão, equivalente a um crescimento de 48,33% sobre os R$ 751 milhões obtidos em 2004. Somente no quarto trimestre do ano passado, o lucro ficou em R$ 416,4 milhões, com alta de 42% sobre o mesmo período do ano anterior. A receita líquida anual teve evolução de 5,72%, para R$ 16,747 bilhões. Nos três últimos meses do ano, o faturamento líquido foi de R$ 4,385 bilhões. Os custos e despesas operacionais somaram R$ 9,982 bilhões no ano passado, com aumento de 7,22% sobre o exercício anterior. Dentro deste total, as despesas de comercialização subiram 36,61% e atingiram R$ 2,623 bilhões em 2005. Ebitda O Ebitda (quanto a empresa gera de recursos apenas em sua atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos) consolidado anual da Telemar alcançou R$ 6,765 bilhões, equivalente a um crescimento de 3,58% sobre os R$ 6,531 bilhões registrados em 2004. A margem da geração de caixa caiu para 40,4%, em 2005, frente aos 41,2%, de 2004. Somente no quarto trimestre, a geração operacional de caixa foi R$ 1,684 bilhão, com margem de 38,4%. O Ebitda de 2005 teve alta de 10,20% e totalizou R$ 3,468 bilhões. As despesas financeiras líquidas tiveram ligeira queda de 1,59%, para R$ 1,615 bilhão. O lucro antes dos impostos e das participações minoritárias somou R$ 1,814 bilhão, ante R$ 1,370 bilhão de 2004. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido consolidado da empresa estava em R$ 7,979 bilhões.