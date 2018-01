Lucro da Telemar passa de R$100 milhões No primeiro semestre do ano, a receita líquida da Telemar totalizou R$ 3,776 bilhões. A empresa informou também que o Ebitda - rendimento antes do pagamento de imposto, juros e cálculo da depreciação e pagamento de amortizações -, no mesmo período foi de R$ 1,793 bilhão. A margem de Ebitda ficou em 47,8%. O endividamento líquido da Telemar em junho ficou em R$ 210,1 milhões, o que representa 1,5% do patrimônio líquido, já incluído participações dos minoritários. O endividamento total foi de R$ 1,194 bilhão, sendo que 59,8% correspondem a débitos em moeda estrangeira. Mais serviços melhoram o desempenho Entre os serviços que mais contribuíram para o bom desempenho da empresa está o fixo-móvel, com expansão de 12% gerada pelo incremento na planta fixa e de celular da área de atuação da Telemar. A receita com longa distância subiu 26,5% no trimestre, e o volume de tráfego em minutos aumentou 3,2%. A participação da Telemar no mercado de longa distância atingiu 60,9% no segundo trimestre, contra os 59,7% no primeiro. No segmento interestadual - intra-regional -, a empresa registrou um incremento de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, atingindo 44,7%. O grau de digitalização da rede local atingiu 84,9% em junho de 2000, com um aumento de 2,8 pontos percentuais em relação ao indicador de março de 2000. No segundo trimestre de 1999, o grau de digitalização era de 74,9%.