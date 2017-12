Lucro da Telemar registra queda de 12,43% no 1º trimestre A Telemar fechou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 193 milhões, equivalente a uma redução de 12,43% sobre igual período de 2004. A receita líquida da companhia (montante que a empresa efetivamente recebe pelas vendas de seus produtos, ou seja, o faturamento diminuído dos impostos diretos, como ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins) teve aumento de 8,57%, para R$ 4,004 bilhões. Os custos e despesas operacionais da empresa somaram R$ 2,335 bilhões, com alta de 13,57% sobre o mesmo intervalo do ano passado. O custo de mercadorias vendidas pela empresa foi reduzido em 26,0%, para R$ 89 milhões. Já as despesas de comercialização subiram 34,78%, para R$ 631,6 milhões. O Ebitda da Telemar (lucro antes de juros, impostos depreciações e amortizações) totalizou R$ 1,668 bilhão de janeiro a março deste ano, com margem de 41,7%. O montante obtido equivale a um crescimento de 2,2% sobre o R$ 1,632 bilhão do mesmo intervalo do ano passado, quando a margem foi de 44,3%. As despesas financeiras líquidas (pagamento de juros) foram reduzidas em 6,30%, passando de R$ 410,9 milhões para R$ 385 milhões. Em 30 de março, o patrimônio líquido da companhia (conjunto de bens de uma empresa, suscetíveis de gerar lucro ou renda. É formado geralmente pela diferença entre o ativo e o passivo) estava em R$ 7,832 bilhões. Todos os dados são consolidados.