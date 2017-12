Lucro da Telesp Celular subiu 34,8% em 2000 A Telesp Celular Participações obteve lucro líquido de R$ 152,167 mi no ano passado, com aumento de 34,8% frente a 1999. A receita operacional líquida cresceu 25,1%, totalizando R$ 2,766 bi, e o resultado bruto fechou em R$ 1,077 bi, volume 25,5% maior na comparação com o ano anterior. As despesas operacionais somaram R$ 738,178 mi, com crescimento de 61,4%. As despesas financeiras líquidas diminuíram 23%, para R$ 198,043 mi. O ganho operacional fechou em R$ 141,324 mi, com queda de 1,6%. O lucro por lote de mil ações ficou em R$ 0,332. Em 31 de dezembro passado, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 3,857 bi.