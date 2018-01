Lucro da Time Warner caiu 14% em 2005 A Time Warner, o maior grupo de meios de comunicação do mundo, fechou o ano passado com um lucro líquido de US$ 2,905 bilhões. O resultado, apesar de favorável, é 14% inferior do que o registrado em 2004. As arrecadações da empresa (receita, sem desconto de despesas), por sua vez, somaram US$ 43,652 bilhões em 2005, resultado 4% superior ao do ano anterior. O grupo Time Warner, proprietário da rede de televisão CNN e do servidor de internet AOL, entre outras empresas, explicou que a receita do ano passado evoluiu graças ao crescimento da unidade de serviços de TV a cabo e da produtora de filmes Warner Bros. Trimestre Contrariando a tendência do acumulado do ano, no último trimestre de 2005 o faturamento líquido da Time Warner subiu 21%, encerrando o período em US$ 1,366 bilhão. O avanço das arrecadações foi um pouco menor, 7%, fechando aos 11,887 bilhões. O lucro por ação nos últimos três meses do ano foi de US$ 0,24. O resultado ficou acima dos US$ 0,21 esperados por analistas de Wall Street.