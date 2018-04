Lucro da Union Carbide do Brasil é menor em 2001 A fábrica de polietileno de baixa densidade (PEBD) da Union Carbide do Brasil, adquirida pela Dow Química em 2000, juntamente com as demais operações da indústria química norte-americana, ainda apresenta balanço separado da nova proprietária. No ano passado, a indústria obteve receita líquida de R$ 221 milhões, pouco acima dos R$ 219,5 milhões obtidos no ano anterior. O lucro líquido caiu de R$ 42 milhões em 2000 para R$ 8,6 milhões em 2001. A unidade da Union Carbide do Brasil para a produção de resinas termoplásticas está localizada no pólo petroquímico de Mauá (SP). A fábrica tem capacidade instalada para a produção de 144 mil t/ano de PEBD. O plástico é usado na produção de embalagens rígidas e flexíveis, utilidades domésticas, brinquedos e outros itens. No ano passado, a indústria petroquímica sofreu o impacto do aumento do custo da nafta em dólares no exterior e da desvalorização da moeda norte-americana em cerca de 18% no Brasil. Além disso, a cotação das resinas em todo o mundo atingiu os níveis mais baixos dos últimos dez anos. Participação A Union Carbide não pôde ser totalmente incorporada pela Dow Química devido à participação de 27% do Banco Itaú na empresa. As ações ordinárias em poder do grupo brasileiro estão sendo negociadas com a Dow Química por um preço já definido pelo Itaú. Caso a multinacional norte-americana não acerte a aquisição, o Itaú deve promover a conversão das ações da Union Carbide em participação de 13% na Petroquímica União (PQU). Originalmente, a participação que a Union Carbide detém na PQU eram do Itaú, cujo braço petroquímico planejava ampliar sua participação na área química. A intenção não vingou, e as ações foram trocadas por participação na Union Carbide. Agora, não interessa ao Itaú nem uma nem outra parcela de ações ordinárias. Porém, o capital votante na PQU vale mais, porque a empresa é a central de matérias-primas do pólo petroquímico paulista, que no futuro se unirá à Rio Polímeros, central do pólo gás-químico de Duque de Caxias (RJ).