Lucro da UPS cresce 16% no primeiro trimestre A empresa americana de envios UPS (United Parcel Services) teve um lucro no primeiro trimestre 16% superior ao do mesmo período no em 2004, dos quais 13% se referem ao aumento de suas operações internacionais. Segundo os dados divulgados hoje pela companhia, os lucros foram de US$ 882 milhões ou 78 centavos por ação, frente aos US$ 759 milhões ou 67 centavos por título, do primeiro trimestre de 2004, e os 73 centavos que calculavam os analistas. Os ingressos trimestrais da UPS chegaram a US$ 9,89 bilhões, 11% a mais que os US$ 8,92 bilhões de dólares do mesmo período do ano passado. Nos resultados destaca-se um aumento de 13% do faturamento por envios internacionais, chegando a US$ 1,84 bilhão, enquanto que o lucro operacionais nesta divisão subiu 26%, a 348 milhões de dólares. Em operações dentro dos Estados Unidos, o faturamento subiu 2,8%, chegando aos US$ 6,8 bilhões e os lucros operacionais 13%, chegando a US$ 1,03 bilhão. A empresa indicou que as operações de provisão em rede do grupo cresceram 86%, com faturamento de US$ 1,23 bilhão, enquanto que os lucros caíram 68%, para US$9 milhões. Os números incluem o resultado da companhia de transporte de mercadorias em escala mundial Menlo Worldwide Forwarding, cuja compra anunciou em outubro do ano passado por US$ 260 milhões de dólares. A UPS calcula que seus lucros no segundo trimestre estarão entre 82 e 87 centavos por ação, frente aos 72 centavos do mesmo período em 2004. Seus cálculos são que os lucros crescerão este ano entre 16 e 20%. Depois de divulgar os resultados, as ações da empresa, que caíram 21% neste ano, estão em alta na bolsa de Nova York, onde eram negociadas quase 3 dólares acima do preço de fechamento na quarta-feira, em 70,24 dólares.