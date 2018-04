Lucro da Usiminas cai 14% no trimestre A Usiminas fechou o quarto trimestre com lucro de R$ 837 milhões, queda de 14% em relação ao mesmo período de 2007. No ano, a empresa conseguiu um aumento de 2% no lucro, que ficou em R$ 3,22 bilhões. A receita no quarto trimestre subiu 7%, ficando em R$ 3,72 bilhões, enquanto a receita no ano foi de R$ 15,7 bilhões, alta de 14%. O grupo estima que o processo de retração da demanda deve continuar no primeiro trimestre, ocorrendo a partir do segundo trimestre o "início da retomada do processo de crescimento".