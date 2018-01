Lucro da Usiminas cai 36% em 2006, para R$ 2,515 bilhões A Usiminas, uma das maiores siderúrgicas do Brasil, registrou queda no lucro de 2006. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 6, a companhia obteve lucro líquido de R$ 2,515 bilhões no ano passado, volume 36% menor no comparativo com 2005. A receita líquida da empresa recuou 5%, para R$ 12,415 bilhões, e o lucro bruto fechou em R$ 4,267 bilhões, com baixa de 21%. A margem bruta caiu de 42% para 34% no intervalo. O ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Usiminas alcançou R$ 4,368 bilhões no ano passado, com redução de 21% sobre 2005, quando foi de R$ 5,525 bilhões. As despesas operacionais subiram 8%, para R$ 707,619 milhões. O resultado financeiro líquido apontou prejuízo de R$ 331,803 milhões, decréscimo de 50%. O ganho operacional diminuiu 3%, somando R$ 3,378 bilhões.