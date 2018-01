Lucro da Vale cresce 106,7% no 2º trimestre e é recorde A Companhia Vale do Rio Doce registrou lucro recorde no 2º trimestre de R$ 3,479 bilhões, o que representa um aumento de 106,71% sobre o lucro de R$ 1,683 bilhão apurado em igual trimestre de 2004. A receita líquida cresceu 37,03%, para R$ 9,551 bilhões. O lucro bruto foi de R$ 5,540 bilhões, com aumento de 55,09%. A margem bruta subiu de 51,3% para 58,0% no período. As despesas operacionais aumentaram 29,75%, para R$ 785 milhões. O lucro financeiro líquido foi de R$ 82 milhões, contra despesa líquida de R$ 895 milhões no segundo trimestre de 2004. O lucro operacional atingiu R$ 4,914 bilhões, com alta de 139,70% sobre igual trimestre do ano passado. A geração de caixa, medida pelo Ebitda, foi de R$ 5,334 bilhões, com crescimento de 57,62%. Em 30 de junho, o patrimônio líquido era de R$ 23,262 bilhões. Os dados são consolidados segundo os padrões contábeis brasileiros.