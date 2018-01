Lucro da Vale cresce 640% O lucro líquido consolidado da Vale do Rio Doce somou R$ 3,717 bilhões até setembro, um aumento de 640,44% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita bruta subiu 29,5%, para R$ 7,491 bilhões. A receita com exportações passou de US$ 2,370 bilhões para US$ 2,741 bilhões em nove meses. Em 30 de setembro, o patrimônio líquido era de R$ 14,533 bilhões. No terceiro trimestre, o lucro líquido somou R$ 1,279 bilhão, contra prejuízo de R$ 216 milhões no mesmo período do ano passado. Segundo a companhia, esse é o segundo maior resultado trimestral da história.