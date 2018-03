Lucro da Vale pelo padrão contábil brasileiro cai 61,3%

Segundo balanço divulgado hoje, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 6,03 bilhões no terceiro trimestre de 2009, uma queda de 46,9%. A receita líquida de R$ 13,5 bilhões recuou 36,5% ante a receita de R$ 21,3 bilhões do mesmo intervalo do ano passado.

Em comparação com o segundo trimestre houve uma melhora no resultado da Vale. O lucro líquido cresceu 104,8% em comparação com o resultado de R$ 1,4 bilhão do trimestre anterior. O Ebitda teve um avanço de 74,1% ante os R$ 3,4 bilhões, enquanto a receita líquida cresceu 23,4%.