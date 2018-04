Lucro da Vale sobe 6,36% em 2008, para R$ 21,279 bilhões

A Vale registrou lucro líquido de R$ 21,279 bilhões em 2008, alta de 6,36% em comparação com o ano anterior. O Ebitda - O quanto a empresa gera de recursos apenas em sua atividade - foi de R$ 35,02 bilhões no período, avanço de 4,17% sobre 2007, quando o resultado foi de R$ 33,619 bilhões. A receita líquida no ano teve alta de 8,92% para R$ 70,541 bilhões. Levando em conta o último trimestre do ano, a empresa registrou lucro líquido de R$ 10,449 bilhões, alta de 136,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em relação ao terceiro trimestre, quando o lucro somou R$ 12,433 bilhões, o resultado caiu 15,9%. Já a geração de caixa medida pelo Ebitda foi de R$ 6,559 bilhões no quarto trimestre, alta de 2% em comparação com o mesmo período do ano passado. O Ebitda caiu 42,2% em relação ao terceiro trimestre, quando o resultado foi de R$ 11,352 bilhões. Vendas As vendas de níquel da Vale cresceram 4,4% no quarto trimestre frente ao mesmo período do ano passado, totalizando 71 mil toneladas. No ano, as vendas bateram recorde ao somar 276 mil toneladas, contra as 268 mil toneladas apurados em 2007. Apesar do bom resultado, o faturamento da companhia com a comercialização desse produto foi menor em função da queda acentuada no preço. No quarto trimestre, a receita caiu 46,82%, para R$ 1,918 bilhões. No ano, o faturamento foi 46,35% menor e somou R$ 10,564 bilhões. No caso do minério de ferro e pelotas, as vendas da Vale no quarto trimestre somaram 55,234 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 28,17% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, quando as vendas somaram 76,9 milhões de toneladas. O recuo foi provocado pela redução de pedidos em um cenário de crise mundial.