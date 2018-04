Lucro da Vivo cresce 722,5% no trimestre O lucro líquido da Vivo, maior operadora celular do Brasil, subiu 722,5% no quarto trimestre de 2008, chegando a R$ 215,5 milhões. No mesmo período, a empresa teve receita líquida de R$ 4,268 bilhões, um avanço de 14% sobre o último trimestre de 2007. Segundo Roberto Lima, presidente da operadora, a Vivo planeja investir R$ 2,635 bilhões este ano. Em 2008, investiu R$ 6,050 bilhões. Mas, descontando-se as licenças de terceira geração (3G), a compra da Telemig Celular e as novas operações no Nordeste, o investimento ficará no mesmo nível.