Lucro da Volks cai 49% para US$ 453 milhões no trimestre A fraca demanda e o fortalecimento do euro ante outras moedas reduziu em 49% o lucro da Volkswagen no segundo trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2002. A empresa teve um ganho de 394 milhões de euros (US$ 453 milhões), contra 776 milhões de euros no segundo trimestre do ano passado. O faturamento global da Volkswagen caiu para 22,13 bilhões de euros no segundo trimestre. Na América do Sul, a empresa registrou uma queda de 20% nas vendas, contra uma baixa de 5,3% na Europa e de 10% na América do Norte. A venda dos carros VW só cresceu na China, onde a empresa é líder de mercado. Lá, as vendas cresceram 51,8% no primeiro semestre ante igual período de 2002, para 323.459 carros.