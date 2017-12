Lucro da Volkswagen avança 45% no 1º trimestre

BERLIM - A Volkswagen anunciou nesta quarta-feira, 3, que teve lucro líquido de 3,35 bilhões de euros (US$ 3,66 bilhões) no primeiro trimestre do ano, representando alta de 45% em relação ao mesmo período de 2016. O resultado foi favorecido por cortes de curtos e margens maiores da marca VW.

O lucro operacional ajustado, que desconsidera itens extraordinários, subiu 27% na mesma comparação, a 4,4 bilhões de euros. Já a receita da montadora alemã avançou 10%, a 56,2 bilhões de euros.

A Volkswagen teve bom desempenho no último trimestre apesar de ainda estar lidando com as consequências do escândalo em que admitiu ter utilizado software modificado em milhões de carros ao longo de uma década para fraudar testes de emissões de gases. A descoberta causou uma grave crise na Volkswagen em 2015 e resultou em multas e indenizações no valor de quase US$ 25 bilhões.

Para este ano, a Volkswagen reiterou a previsão de aumento de 4% na receita, em relação ao montante de 217 bilhões de euros registrado em 2016.