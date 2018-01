Lucro da Volkswagen cai 58% em 2003 A montadora alemã Volkswagen registrou queda de 58% em seu lucro líquido em 2003, para 1,10 bilhão de euros (US$ 1,42 bilhão). Em 2002 foi de 2,58 bilhões de euros. A empresa informou que, em função da queda, distribuirá dividendo 19% menor, de 1,05 euro por ação ordinária. O lucro operacional caiu para 1,78 bilhão de euros (US$ 2,29 bilhões) em 2003 em relação aos 4,76 bilhões de euros em 2002, refletindo retração nos preços, enfraquecimento do dólar e despesas de 711 milhões de euros com reavaliação de desenvolvimento e reestruturação. As receitas subiram para 87,15 bilhões de euros (US$ 112,38 bilhões) em 2003, de 86,95 bilhões de euros em 2002. O lucro líquido superou as estimativas dos analistas de 978 milhões de euros (US$ 1,26 bilhão), mas o operacional ficou abaixo dos 2,23 bilhões de euros (US$ 2,87 bilhões) estimados. Mais detalhes sobre o desempenho em 2003 serão revelados na conferência com a imprensa que será realizada em 9 de março. As informações são da Dow Jones.