Lucro da Volkwagen cai 86% no 3º trimestre, para US$ 253,7 mi

A alemã Volkswagen AG informou nesta quinta-feira, 29, que seu lucro líquido no terceiro trimestre caiu 86% em relação a igual período do ano passado, para 172 milhões de euros (US$ 253,7 milhões), prejudicado pela desaceleração no mercado de automóveis. A maior montadora da Europa em vendas reiterou que a receita e as vendas de veículos este ano devem ser menores que em 2008, mas ainda espera ganhar fatia de mercado durante a crise e registrar lucro no ano.

A empresa tem tido desempenho melhor que as concorrentes no atual momento de desaceleração da indústria, graças principalmente à ampla presença em mercados dinâmicos como China e Brasil e à exposição relativamente baixa ao mercado norte-americano.

"O Grupo Volkswagen Group está se mantendo extremamente bem apesar das condições adversas", disse o executivo-chefe, Martin Winterkorn, em comunicado. "Ao mesmo tempo, a tendência na indústria automotiva significa que não há motivo para otimismo prematuro. O clima para negócios continua difícil", acrescentou.

A Volkswagen foi uma das grandes beneficiárias dos programas estatais de incentivo à troca de carros em muitos mercados, incluindo na Alemanha, que elevaram a demanda por seus carros compactos.

O lucro operacional caiu 81% no terceiro trimestre frente a igual período do ano passado, para 278 milhões de euros (US$ 410,05 milhões). A receita diminuiu 10%, para 26 bilhões de euros (US$ 38,35 bilhões), com contração de 8,9% nas vendas de veículos, para 1,67 milhão de carros e caminhões.

A marca Audi continua sendo a que mais contribui para o lucro do grupo nos primeiros nove meses do ano, com um lucro operacional no período de 1,17 bilhão de euros, comparado a 2,06 bilhões de euros em igual intervalo de 2008. As informações são da Dow Jones.