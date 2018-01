Lucro da Volvo cresce 32% em 2005 O consórcio sueco automotor Volvo anunciou hoje que seu lucro líquido de 2005 atingiu os 13,106 bilhões de coroas suecas (1,414 bilhão de euros) - 32% a mais que o registrado no ano anterior. O balanço anual também mostrou o crescimento do Ebita (a geração operacional de caixa da companhia), que passou de 14,679 bilhões de coroas suecas (1,584 bilhão de euros) para 18,151 bilhões de coroas suecas (1,958 bilhão de euros). O faturamento subiu 14%, passando de 202,171 bilhões de coroas suecas (21,814 bilhões de euros) para 231,200 bilhões de coroas suecas (24,946 bilhões de euros). Quarto trimestre Quanto aos resultados do quarto trimestre, as vendas cresceram 15%, para 65,287 bilhões de coroas suecas (7,044 bilhões de euros). Mas tanto o Ebita como o lucro líquido retrocederam, o que fez com que as ações da Volvo caíssem 8% na Bolsa de Estocolmo às 9 horas de Brasília. O Ebita no quarto trimestre ficou em 4,261 bilhões de coroas suecas (460 milhões de euros), frente aos 4,697 bilhões de coroas suecas (506 milhões de euros) do mesmo período do ano anterior. O lucro líquido caiu 15%, para 2,994 bilhões de coroas suecas (323 milhões de euros). A Volvo atribui os resultados do último trimestre, piores do que o previsto, ao aumento dos custos devido ao lançamento de novos produtos e despesas administrativas e de vendas. O presidente da companhia, Leif Johansson, destacou em comunicado que o consórcio sueco tinha aumentado seu faturamento em 30% nos dois últimos anos, e que os resultados globais em todas as áreas eram positivos. Johansson previu ainda que, em 2006, a Volvo venderá 270.000 caminhões na Europa e 340.000 na América do Norte.