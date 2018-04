Lucro da Whirlpool cai 76% no 4.º trimestre A Whirlpool, dona da Brastemp e maior fabricante de eletrodomésticos do mundo, anunciou queda de 76% no lucro líquido no quarto trimestre de 2008, como consequência da redução das vendas em todo o mundo e dos altos custos. A companhia, que superou a Electrolux no mercado global em receita, após a compra da Maytag, em 2006, também projetou ganhos menores em 2009. O lucro líquido caiu para US$ 44 milhões (US$ 0,60 por ação), ante US$ 187 milhões (US$ 2,38 por ação) no mesmo período de 2007.