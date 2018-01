Lucro da Whirlpool chega a US$ 238 milhões, mas receita tem queda

SÃO PAULO - A Whirlpool, controladora das marcas Brastemp e Consul no Brasil, divulgou que teve lucro líquido de US$ 238 milhões no terceiro trimestre do ano, ligeiramente maior que o ganho de US$ 235 milhões obtido em igual período de 2015. Na mesma comparação, o lucro por ação subiu para US$ 3,10, de US$ 2,95.

Com ajustes, o ganho por ação da Whirlpool ficou em US$ 3,66, abaixo da projeção da FactSet, de US$ 3,86. A receita caiu para US$ 5,25 bilhões no último trimestre, de US$ 5,28 bilhões um ano antes, ficando também aquém da previsão do mercado, de US$ 5,32 bilhões.

Por volta das 9h35 (de Brasília), as ações da Whirlpool operavam em baixa de 4,3% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

A receita foi prejudicada pelo fraco desempenho na Europa, que acabou contrabalançando bons resultados na América do Norte e na América Latina.

Para 2016, a Whirlpool prevê lucro ajustado por ação de US$ 14,00 a US$ 14,25, menor do que o consenso de US$ 14,61 da FactSet./COM DOW JONES NEWSWIRES