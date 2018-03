Lucro das indústrias chinesas cresce 7,8% até novembro As indústrias chinesas registraram um lucro combinado de 2,589 trilhões de yuans (US$ 379 bilhões) no período de janeiro a novembro, alta de 7,8% em relação a igual período do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas. No período de janeiro a agosto, a última vez em que a agência de estatísticas havia divulgado o dado, o lucro industrial caiu 10,6% ante igual intervalo do ano passado. O dado cobre todas as empresas industriais estatais e privadas, com vendas anuais de mais de 5 milhões de yuans. As informações são da Dow Jones.