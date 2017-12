Lucro de grandes bancos tem queda de 19,69%, indica BC O lucro dos 50 maiores bancos brasileiros ficou em R$ 12,733 bilhões de janeiro a setembro, 19,69% a menos do que os R$ 15,855 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, mostram números divulgados pelo Banco Central (BC). Os resultados de Santander Banespa e Citibank, significativamente inferiores aos obtidos em 2002, ajudam a explicar a queda dos ganhos das instituições financeiras neste ano. De janeiro a setembro do ano passado o Santander Banespa lucrou R$ 2,323 bilhões, em boa parte graças aos ganhos obtidos com sua carteira de títulos públicos. Neste ano, o ganho ficou em R$ 1,309 bilhão. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco ficou em 37,9% no período. Outro banco cujo resultado caiu muito foi o Citibank. Em 2002, a alta do dólar ajudou o banco, que teve um ganho de R$ 1,29 bilhão de janeiro a setembro, somando o balanço do primeiro semestre com o do terceiro trimestre (a questão é que muitas instituições não divulgam o resultado do acumulado em nove meses). Neste ano, o Citibank tem um prejuízo de R$ 176 milhões, sofrendo o impacto da queda do dólar. Leia mais no Estadão desta quarta-feira