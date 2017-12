Lucro de R$ 600 mi de Furnas é recorde O presidente de Furnas Centrais Elétricas, Luiz Carlos Santos, disse que a área de transmissão de Furnas foi superavitária em 2000. "Foi um pequeno lucro, mas que pela primeira vez tirou a área de transmissão do vermelho", declarou. Ele atribui esse resultado positivo à reestruturação administrativa da companhia com destaque para redução de pessoal. Santos informou que Furnas teve no ano passado lucro de aproximadamente R$ 600 mi. "É um lucro recorde, 70% superior ao registrado em 1999", afirmou. O diretor financeiro da empresa, Paulo Roberto Pinto, não quis divulgar que porcentual do lucro corresponde a área de transmissão. "Estamos fechando ainda os últimos números de balanço e esse resultado deve sair nos próximos 15 dias", disse.