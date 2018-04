Lucro de supermercados cresceu 2,05% em 2001 A lucratividade do setor supermercadista cresceu em 2001, segundo relatório anual da revista Supermercado Moderno (SM). O levantamento, feito com cerca de 13 mil lojas em todo o País, mostra que o lucro líquido do setor foi de 2,05% sobre o faturamento bruto no ano passado, contra 1,77% registrado no ano anterior (2000) e 1,30% alcançado em 1999. De acordo com o editor da SM, Valdir Orsetti, o total das empresas cobertas pela pesquisa representa 80% do faturamento do setor. Ficam de fora lojas que não têm cinco seções básicas: açougue, padaria, laticínios e frios; mercearia (enlatados, produtos de limpeza) e não-alimentícios (produtos de plástico, metal, aço etc). De acordo com a SM, o auto-serviço faturou R$ 79,2 bilhões, 10% a mais do que em 2000. O valor, entretanto, não desconta a inflação do INPC do período, que foi de 9,44%. Mas se o faturamento de 2000 também for deflacionado - R$ 72 bilhões, com INPC de 5,27%, o crescimento real do ano passado pode ser considerado de 5,12%. Seja como for, os números do setor foram considerados "vigorosos" pela publicação, por conta das dificuldades enfrentadas com a desaceleração econômica do ano passado. Os hipermercados - lojas de no mínimo 5 mil metros quadrados de área de venda - foram os que mais cresceram, segundo o relatório, com aumento de 11,3% do faturamento bruto. Os supermercados - com lojas abaixo de 5 mil metros quadrados - registraram expansão de 8,6%. No cálculo de produtividade, entretanto, ou faturamento por loja, os supermercados superam o formato hiper. A receita dos supermercados por unidade foi de R$ 4,8 milhões, 10,3% a mais do que em 2000. No caso dos hipermercados, o faturamento por loja foi de R$ 80,9 milhões, queda de 2,5% em relação ao ano anterior. O aumento mais significativo no número de lojas das grandes redes explica a queda - 14,2% a mais, de acordo com o relatório SM, o que aumenta a base de divisão da venda por número de pontos. Os supermercados tiveram pequena queda no número de lojas, de 11,5 mil para 11,3 mil em 2001. Na leitura da venda por check-out, os hipermercados saem na frente. Eles faturaram R$ 1,7 milhão por caixa registradora, 10,2% a mais do que em 2000. Os supermercados faturaram R$ 798,6 mil, ou 8,8% a mais do que o ano anterior. Na análise regional, as regiões Centro-Oeste e Sul foram as que mais cresceram: 14% cada uma, superando o Sudeste, que viu sua receita subir 9%. Os incentivos fiscais dos Estados e cidades do centro do País, que atraíram investimentos de grandes empresas, justificam essa alta, de acordo com a análise da revista. Já o Sul do Brasil foi beneficiado por ter ficado fora do racionamento. A situação do Norte e Nordeste não está avaliada na revista. O levantamento destaca, porém, os Estados com maiores taxas de crescimento em número de lojas. Foram 24% a mais em Mato Grosso do Sul, 7% a mais no Ceará, 7% a mais no Paraná e 6% a mais no Rio Grande do Norte. Um destaque no levantamento da SM foi o avanço das redes médias de super ou hipermercados. Enquanto as sete maiores do setor venderam 4,66% a mais em 2001, o crescimento médio das empresas entre a 10ª e a 20ª posição foi de 25%. A Master Sonda Hipermercados, do Rio Grande do Sul, que ocupa o 51º lugar no ranking de supermercados da SM, teve crescimento de vendas de 91,84%, atingindo faturamento de R$ 96,4 milhões. A Supermercado Xande (77º ), de Santa Catarina, aumentou seu faturamento em 48,96%, fechando em R$ 51,3 milhões em 2001. A Carvalho e Fernandes (24º), do Piauí, teve incremento de 35,32% na sua receita, que chegou a R$ 205,3 milhões no ano passado. Também a DMA Distribuidora (14º), de Minas Gerais, aumentou em 34,29% suas vendas brutas no ano passado, que chegaram a R$ 417,4 milhões. Ainda no Estado mineiro, a Irmãos Bretas (11º) cresceu 27,69% no período, atingindo faturamento de R$ 601,4 milhões. Em São Paulo, o destaque foi a rede D´Avó (20º), cujo faturamento cresceu 23,95% e fechou em R$ 285,3 milhões. Segundo Valdir Orsetti, editor da revista SM, há dois anos o levantamento apontava para a redução das vendas desse estrato, quando os consumidores ainda mantinham o hábito de fazer suas compras em hipermercados. "A agilidade das redes menores fez com que elas se superassem este ano", diz.