Lucro do ABN Amro cai 5% no terceiro trimestre O ABN Amro Holdings NV, o maior banco da Holanda, divulgou nesta segunda-feira uma queda de 5% no lucro do terceiro trimestre, somando 1,14 bilhão de euros, ante 1,2 bilhão no mesmo período do ano passado. Apesar disso, a companhia apresentou alta de 19% - de 6,14 bilhões de euros para 7,28 bilhões - no lucro operacional, já que a renda com juros, comissões e transações, e os ganhos com investimentos cresceram. O grupo beneficiou-se neste ano de um ganho líquido de 190 milhões de euros com a venda de sua unidade de futuros para o suíço UBS AG. No terceiro trimestre do ano passado, o lucro do ABN foi impulsionado por ganhos extraordinários, incluindo 267 milhões de euros com a venda da brasileira Real Seguros e do holandês Nachenius Tjeenk & Co. Para o analista Ivo Luiten, do instituto de pesquisa Iris, o ABN mais uma vez apresentou resultados "decepcionantes". "O banco anuncia seus resultados de maneira defensiva. Precisa cortar mais custos para conseguir atingir suas metas de expansão", disse Luiten. O ABN divulgou que pretende cortar 500 empregos para economizar 300 milhões de euros anualmente até o fim de 2007 como parte de um esforço para reduzir os custos.