Lucro do ABN-Amro subiu 9,8% no primeiro semestre O banco holandês ABN-Amro obteve no primeiro semestre de 2005 um lucro líquido de 1,882 bilhão de euros, o que constitui um aumento de 9,8% em relação a igual período do ano anterior. Nos primeiros seis meses deste ano, o lucro operacional líquido subiu 16,5%, para 1,918 bilhão de euros, informou a empresa em comunicado. O ABN-Amro conseguiu um Ebitda (lucro antes de juros, amortizações e impostos) de 2,622 bilhões de euros, o que representa um aumento de 18,8% em relação ao primeiro semestre de 2004, quando havia sido de 2,208 bilhões de euros. Os custos da empresa aumentaram 7,2%, devido sobretudo às despesas crescentes no Brasil e na Holanda. O lucro líquido do segundo trimestre de 2005 foi de 987 milhões de euros, o que constitui um aumento de 10,3% a respeito dos três primeiros meses do ano. O presidente da entidade bancária, Rijkman Groenink, comentou que "os bons resultados do primeiro semestre de 2005 são um sinal animador do êxito do enfoque estratégico" da empresa.