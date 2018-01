Lucro do Banco do Brasil aumenta 22,1% O Banco do Brasil (BB) divulgou que obteve lucro líquido de R$ 1,7 bilhão até setembro, com aumento de 22,1% na comparação com igual período de 2002. O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado foi de 22,9% no balanço do terceiro trimestre. Os ativos totais eram de R$ 215,1 bilhões em setembro. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido do banco era de R$ 11,7 bilhões. A carteira de crédito do Banco do Brasil (BB) somava R$ 60,4 bilhões ao final do terceiro trimestre deste ano, volume 17,8% maior frente os R$ 51,3 bilhões de igual período de 2002. O banco informou que a provisão para créditos de liquidação duvidosa era de R$ 3,431 bilhões nos nove primeiros meses deste ano, com aumento de 13% frente o mesmo intervalo do ano passado. O lucro líquido por lote de mil ações foi de R$ 0,91. O Índice de Basiléia do banco era de 14,3% em setembro.