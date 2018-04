Lucro do Banco do Brasil cresce 170,7% O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 823 milhões no primeiro semestre do ano, um crescimento de 170,7% em relação aos R$ 304,0 milhões do mesmo período de 2001. O lucro por lote de mil ações alcançou R$ 1,16 e o retorno sobre o patrimônio líquido médio foi de 20,6%. No final do semestre, o patrimônio líquido da instituição estava em R$ 7,984 bilhões, com queda de 2,5% em relação a junho de 2001.