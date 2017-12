Lucro do Banco do Brasil cresce 56,7% no 1º trimestre O Banco do Brasil (BB) anunciou hoje lucro líquido de R$ 965 milhões no primeiro trimestre do ano. Segundo o presidente do BB, Rossano Maranhão, o resultado supera em 56,7% o lucro registado em igual período do ano anterior, quando a instituição havia lucrado R$ 616 milhões. A expansão da carteira de crédito do Banco contribuiu para o resultado, com destaque para o crédito com desconto em folha, que cresceu 114% nos últimos 12 meses - fechando o mês de março com saldo de R$ 1,8 bilhão e 705 mil contratos. As informações são do site do Banco do Brasil.