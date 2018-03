Lucro do Banco do Brasil sobe 37% no trimestre O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 479 milhões no primeiro trimestre de 2003. Esse montante representa elevação de 37% em relação ao resultado do mesmo período do ano passado (R$ 349,017 milhões), segundo dados da Economática. Em relação ao resultado do quarto trimestre do ano passado (R$ 600 milhões), o lucro líquido do Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2003 apresentou uma queda de 20,2%. O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado no primeiro trimestre de 2003 ficou em 21,3% e o lucro por lote de mil ações foi equivalente a R$ 0,65. O banco fechou o primeiro trimestre do ano com patrimônio líquido de R$ 10,16 bilhões, um crescimento de 11,7% em relação a igual intervalo de 2002. Os ativos totais do BB atingiram R$ 209,2 bilhões, com expansão de 24,1% na comparação com março do ano passado.