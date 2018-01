Lucro do Banco Safra sobe 16,82% em 2002 O Banco Safra encerrou o ano passado com lucro líquido consolidado de R$ 464,560 milhões, o que significa elevação de 16,82% em relação a 2001. O ganho por ação foi de R$ 0,57. As receitas da intermediação financeira somaram R$ 6,155 bilhões, com crescimento de 36,56%. As operações de crédito atingiram R$ 2,570 bilhões, subindo 55,94%. As despesas da intermediação financeira avançaram 47,93%, para R$ 5,333 bilhões, enquanto o resultado da intermediação caiu 8,97% e ficou em R$ 821,410 milhões. A provisão para operações de crédito, arrendamento e outros créditos apresentou uma expansão de 338%, para R$ 167,679 milhões em 2002, contra R$ 38,213 milhões no ano anterior. As receitas de prestação de serviços somaram R$ 274,985 milhões, com leve aumento de 3,38%. O banco fechou 2002 com lucro operacional de R$ 630,076 milhões, o que representa uma evolução de 20,95% em relação a 2001. No final de dezembro, o patrimônio líquido do Banco Safra e empresas controladas estava em R$ 2,297 bilhões. Todos os dados são consolidados.