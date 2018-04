Lucro do Banco Votorantim cai 22,5%, para R$ 901,8 milhões

O Banco Votorantim teve lucro líquido de R$ 901,786 milhões em 2008, uma queda de 22,5% em relação ao lucro de R$ 1,163 bilhão em 2007. As receitas com intermediação financeira totalizaram R$ 12,612 bilhões nos 12 meses do ano passado, um crescimento de 51,6%. O resultado bruto da intermediação financeira foi de R$ 2,881 bilhões, ante R$ 2,916 bilhões. Veja também: Banco do Brasil lucra 142% a mais no trimestre da crise Citigroup venderá participação na Redecard BB paga R$ 3,75 bi por Votorantim à vista e o resto em 6 meses Entenda o novo plano dos EUA para resgatar bancos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A carteira de crédito consolidada do banco cresceu 42,7% no ano passado, para R$ 38,184 bilhões em dezembro - cerca de metade dela concentrada no varejo. Os recursos captados em 2008 somaram R$ 43,552 bilhões. O Votorantim encerrou o ano com ativos totais de R$ 72,310 bilhões (+8,9%) e patrimônio líquido de R$ 6,362 bilhões (+6%). No começo de janeiro, o Banco do Brasil anunciou a assinatura de um acordo para comprar o equivalente a 49,99% do capital votante do Banco Votorantim e 50% do capital social total da instituição. Pelo desenho da operação, o controle do Votorantim continuará nas mãos do conglomerado do empresário Antônio Ermírio de Moraes. O Banco do Brasil espera a aprovação do Banco Central (BC) para realizar o pagamento de R$ 3,75 bilhões ao Votorantim. Outros R$ 450 milhões serão desembolsados após seis meses. Ao todo, a instituição pública pagará R$ 4,2 bilhões. O acordo assinado entre os dois bancos prevê, no entanto, que o valor que será pago ao Votorantim poderá sofrer um ajuste, para mais ou menos, de até R$ 840 milhões.