Lucro do Banespa aumenta 158,74% em 2002 O Banespa obteve um lucro líquido de R$ 2,818 bilhões no ano passado, com crescimento de 158,74% sobre o R$ 1,089 bilhão em 2001. O lucro por ação ficou em R$ 0,07273. As receitas de intermediação financeira somaram R$ 5,842 bilhões, com alta de 10,62%. As despesas com intermediação financeira subiram 28,40%, para R$ 2,434 bilhões. O resultado bruto da intermediação ficou praticamente estável, saindo de R$ 3,385 bilhões, em 2001, para R$ 3,408 bilhões, no ano passado. O resultado operacional ficou positivo em R$ 3,067 bilhões, com aumento de 187,45% sobre o R$ 1,054 bilhão do exercício anterior. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido do banco era de R$ 4,305 bilhões. O valor patrimonial por ação ficou em R$ 0,1112. Todos os dados são consolidados.