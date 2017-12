Lucro do Banespa cai 14%, para R$ 1,067 bilhão O Banespa encerrou o primeiro semestre de 2003 com lucro líquido de R$ 1,067 bilhão, volume 14% menor frente a igual período do ano passado. As receitas da intermediação financeira ficaram praticamente estáveis, passando de R$ 2,347 bilhõ es, nos primeiros seis meses de 2002, para R$ 2,365 bilhões em igual intervalo deste ano. A variação positiva foi de 0,80%. O resultado bruto da intermediação avançou 1,16%, para R$ 1,347 bilhão. A provisão para créditos de liquidação duvidosa totalizou R$ 160,844 milhões no semestre, com alta de 1,89%. A instituição registrou como "outras despesas operacionais" o montante de R$ 311,218 milhões (+233%). O lucro por ação foi de R$ 0,02756. Em 30 de junho passado, o patrimônio líquido do banco era de R$ 4 ,253 bilhões e o valor patrimonial da ação estava em R$ 0,10977.