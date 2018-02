Lucro do Bank of America sobe 5% com ganhos em ações O Bank of America, segundo maior banco dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira uma elevação de 5 por cento no lucro trimestral, impulsionada pelos ganhos com ações. O investimento no mercado acionário ajudou a contrabalançar o das perdas com crédito e o lucro mais baixo com o varejo bancário, principal atividade da instituição. O lucro líquido no segundo trimestre aumentou para 5,76 bilhões de dólares, ou 1,28 dólar por ação, em comparação com resultado de 5,48 bilhões de dólares, ou 1,19 dólar por ação, registrado no ano anterior. Excluindo itens extraordinários, o lucro foi de 1,30 dólar por ação e, de acordo com o Reuters Estimates, superou a previsão média de analistas em 0,10 dólar por ação. A receita cresceu 7 por cento, para 19,56 bilhões de dólares. Analistas esperavam, em média, 18,49 bilhões de dólares. As despesas sem contar juros subiram 4 por cento, para 9,09 bilhões de dólares. O lucro cresceu "apesar de contratempos desafiantes", disse o diretor-executivo Kenneth Lewis em comunicado. "Os investimentos em uma série de atividades (e os ganhos com ações) estão gerando resultados que mais do que compensam a redução do spread --que virtualmente impacta todas as nossas atividades-- e apontam para custos de crédito mais normalizados." O Bank of America manteve provisões de 1,81 bilhão de dólares para perdas com crédito, 80 por cento a mais do que no ano anterior. Os ganhos com investimento em ações mais do que dobraram, de 699 milhões de dólares para 1,83 bilhão de dólares. Na quarta-feira, o JPMorgan Chase, terceiro maior banco, informou aumento de 20 por cento no lucro trimestral, para 4,23 bilhões de dólares. O Citigroup, maior banco, divulgará os resultados na sexta-feira. (Por Jonathan Stempel)