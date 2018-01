Lucro do BankBoston no Brasil sobe 17% em 2000 O BankBoston fechou 2000 com um lucro líquido de R$ 246 mi, no Brasil, o que significa crescimento de 17% em relação ao lucro de R$ 210 mi registrado no exercício anterior. O retorno sobre o capital foi de 21%. Os ativos do banco cresceram 20% em 2000, passando de R$ 17,6 bi para R$ 21,1 bi. A base de clientes pessoa física do banco aumentou 18%, saindo de 153 mil para 180 mil correntistas.