Lucro do BB cresce 36,9% no 3º trimestre para R$ 1,8 bi O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 1,867 bilhão no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 36,9% em relação ao lucro registrado no mesmo período do ano passado. Desconsiderados os efeitos extraordinários, o lucro recorrente do trimestre superou os R$ 2 bilhões (R$ 2,04 bilhões), 24% maior do que o observado no mesmo trimestre de 2007. O resultado corresponde a retorno anualizado sobre patrimônio líquido médio de 30,5% no terceiro trimestre deste ano, ante 26,3% em igual intervalo do ano passado. O crédito total (incluindo carteira externa, interna e prestação de garantias) alcançou os R$ 214,5 bilhões, crescimento de 6,9% no trimestre. A carteira de crédito, no conceito da Resolução 2.682 do Conselho Monetário Nacional (CMN), encerrou o trimestre com saldo de R$ 202,2 bilhões, crescimento de 34,6% em 12 meses e de 6,4% em relação ao trimestre anterior. Os ativos totais do BB chegaram a R$ 459 bilhões (considerada a consolidação proporcional da participação do banco em 12 empresas), uma evolução de 30,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No trimestre, o crescimento foi de 10,2%.